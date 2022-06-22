Москва рассмотрит запрос Лондона по приговоренным в ДНР британским наемникам

Россия рассматривает запрос Великобритании по двум британским наемникам, приговоренным к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 22 июня.

«Могу сказать, что этот документ сейчас рассматривается в Москве. Уточню, какая будет на него реакция, и поделюсь впечатлениями, сама заинтригована заявлениями нашего посла — господина [Андрея] Келина», — сказала она на брифинге.

Накануне российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британская сторона направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британцев — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу осужденных британских наемников. Как отметил Басурин, Великобритании «нужна просто картинка», там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики — это выше их достоинства. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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