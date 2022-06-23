Приговоренные в ДНР к смерти наемники подадут прошения о помиловании

Британские подданные Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также гражданин Марокко Саадун Брагим, которые были приговорены судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, готовятся подать апелляцию и, в случае отказа, прошение о помиловании. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила адвокат Пиннера Юлия Церковникова.

«В случае… вступления приговора в законную силу будет подано прошение о помиловании, так как это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством Донецкой Народной Республики, которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме», — объяснила она ТАСС.

Накануне российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британская сторона направила ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия рассмотрит ноту Британии.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор вопиющим нарушением Женевской конвенции. В свою очередь, в Москве подчеркнули, что интересы наемников не защищаются положениями конвенций о правах военнопленных.

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британцев и гражданина Марокко к смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляционную жалобу на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

Накануне подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

Между тем заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу осужденных британских наемников. Как отметил Басурин, Великобритании «нужна просто картинка», там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики — это выше их достоинства. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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