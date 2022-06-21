Лондон обратился к РФ из-за приговоренных к смертной казни в ДНР наемников

Великобритания направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в Донецкой Народной Республике (ДНР) британскими наемниками. Об этом 21 июня рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«Могу сказать, что было обращение британцев к нам, они направили ноту, но ноту, составленную в исключительно высокомерных, поучительных выражениях. Она не вызывает у нас желание взаимодействовать в этих вопросах», — заявил посол в эфире телеканала «Россия 24».

Верховный суд ДНР 9 июня приговорил двоих британских иностранных наемников — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. Судебный процесс над пленными из «Азовстали» начался в Донецке 7 июня.

10 июня министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, узнав о решении суда, назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не проявили никакой инициативы.

10 июня заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин завил, что власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу осужденных британских наемников. Как заявил Басурин, Великобритании «нужна просто картинка», там считают, что территории ДНР не существует, а разговаривать с руководителями республики — это выше их достоинства. По мнению Басурина, такое поведение британских властей свидетельствует о том, что им не нужны их граждане.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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