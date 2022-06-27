В России до 2030 года могут создать «Алмазный фонд» технологий

Россия может выполнить задачу создания технологического суверенитета за 10-20 лет с помощью, так называемого, «Алмазного фонда технологий». Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

«Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда технологий» и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Пескова, такой фонд необходимо будет постоянно пополнять, поскольку технологии имеют свойство обесцениваться.

Спецпредставитель отметил различие между тем, чтобы «иметь свой «Алмазный фонд» технологических разработок, которые есть либо только у тебя» или тем, чтобы создать фонд, подобный уже имеющимся в «трех-пяти странах».

На XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня президент России Владимир Путин отметил важность для страны создания собственных конкурентных технологий, товаров и сервисов, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Он подчеркнул, что Россия рискует оказаться в позиции догоняющих, идя лишь по пути импортозамещения, поскольку будет пытаться заменить чужие товары.

Кроме того, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России должна быть принята доктрина технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности. Он объяснил, что стране нужно опираться на свои «критические технологии». В связи с этим стране нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования и административного воздействия, а также больше защиты собственности.

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