Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Песков объяснил свое предложение о создании в РФ когнитивного суверенитета

Спецпредставитель президента Песков объяснил свое предложение о создании в РФ когнитивного суверенитета
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России важно выработать систему когнитивного суверенитета, которая стала бы целостным механизмом для независимой экспертизы будущих научных концепций. Об этом заявил 15 июня «Известиям» на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, такая система, которая носит научный характер, смогла бы стать настоящим технологическим прорывом.

«Необходимо договориться о правилах применения искусственного интеллекта»
Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин — об этических сложностях, грандиозных возможностях и рисках использования машинного разума

«Для того чтобы ее принять, нужно не сразу бежать сломя голову, а сначала подумать, что она из себя представляет. Потому что за последние 20 лет действительно было много вторжений когнитивных, например, в истории корпорации «Роснано», когда кто-то продал идею нашим коллегам. А потом сама госкорпорация от этого отказалась», — прокомментировал Песков.

Подобная система была бы актуальна в истории с климатической повесткой, указал спикер, когда становится подлинно ясно, что планета Земля стремительно теплеет и это огромная угроза.

«А есть вещи навязанные: вот планета стремительно теплеет, поэтому вы должны прекратить свои минеральные ресурсы добывать и перейти на ветряки и литиевые аккумуляторы. Вот это уже манипулирование», — пояснил автор идеи.

Песков также указал на проблему «импринтинга» в сознании людей. Для примера он привел ситуацию, когда даже чиновники на руководящих местах зачастую принимают за истину всё, что написано или увидено ими на Западе.

«Вот знаете, есть явление такое, когда цыпленок из яйца вылупляется и первое, что он видит, он считает мамой. Вот у нас очень часто чиновники съездили на Запад, сходили на конференцию, прочитали статью, и то, что там написано — о, ну так это же свет истины! Всё, и побежали. Но там же всё равно была логика: немецкие компании тогда собрались, поняли, что проигрывают американским на глобальном рынке, им нужна была своя концепция, чтобы промышленность германскую раскрутить. И придумали концепцию «Индустрия 4.0», экс-канцлер ФРГ [Ангела] Меркель по этому поводу собрала выставку большую. И мы абсолютно бездумно это подхватили! Это очень тонкое информационно-психологическое манипулирование», — посетовал специалист.

Специальный представитель президента РФ также указал на злободневность появления искусственного интеллекта. Эксперт сообщил, что в данном контексте остается актуальной модель сквозных технологий, которые разрабатывались несколько лет.

3 июня сообщалось, что лингвисты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) намерены создать алгоритм для поиска манипулятивного контента. Ученые исследуют так называемые когнитивные модели, которые лежат в основе призванных воздействовать на сознание людей сообщений. Авторы исследования планируют определить приемы, которые чаще всего используют для воздействия на читателя.

17 мая президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук также заявил, что Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. По словам Ковальчука, обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022