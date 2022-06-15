Песков объяснил свое предложение о создании в РФ когнитивного суверенитета

В России важно выработать систему когнитивного суверенитета, которая стала бы целостным механизмом для независимой экспертизы будущих научных концепций. Об этом заявил 15 июня «Известиям» на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

По его словам, такая система, которая носит научный характер, смогла бы стать настоящим технологическим прорывом.

«Для того чтобы ее принять, нужно не сразу бежать сломя голову, а сначала подумать, что она из себя представляет. Потому что за последние 20 лет действительно было много вторжений когнитивных, например, в истории корпорации «Роснано», когда кто-то продал идею нашим коллегам. А потом сама госкорпорация от этого отказалась», — прокомментировал Песков.

Подобная система была бы актуальна в истории с климатической повесткой, указал спикер, когда становится подлинно ясно, что планета Земля стремительно теплеет и это огромная угроза.

«А есть вещи навязанные: вот планета стремительно теплеет, поэтому вы должны прекратить свои минеральные ресурсы добывать и перейти на ветряки и литиевые аккумуляторы. Вот это уже манипулирование», — пояснил автор идеи.

Песков также указал на проблему «импринтинга» в сознании людей. Для примера он привел ситуацию, когда даже чиновники на руководящих местах зачастую принимают за истину всё, что написано или увидено ими на Западе.

«Вот знаете, есть явление такое, когда цыпленок из яйца вылупляется и первое, что он видит, он считает мамой. Вот у нас очень часто чиновники съездили на Запад, сходили на конференцию, прочитали статью, и то, что там написано — о, ну так это же свет истины! Всё, и побежали. Но там же всё равно была логика: немецкие компании тогда собрались, поняли, что проигрывают американским на глобальном рынке, им нужна была своя концепция, чтобы промышленность германскую раскрутить. И придумали концепцию «Индустрия 4.0», экс-канцлер ФРГ [Ангела] Меркель по этому поводу собрала выставку большую. И мы абсолютно бездумно это подхватили! Это очень тонкое информационно-психологическое манипулирование», — посетовал специалист.

Специальный представитель президента РФ также указал на злободневность появления искусственного интеллекта. Эксперт сообщил, что в данном контексте остается актуальной модель сквозных технологий, которые разрабатывались несколько лет.

3 июня сообщалось, что лингвисты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) намерены создать алгоритм для поиска манипулятивного контента. Ученые исследуют так называемые когнитивные модели, которые лежат в основе призванных воздействовать на сознание людей сообщений. Авторы исследования планируют определить приемы, которые чаще всего используют для воздействия на читателя.

17 мая президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук также заявил, что Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. По словам Ковальчука, обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.