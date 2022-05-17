Ковальчук указал на конкурентоспособность РФ в высокотехнологичных отраслях

Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. Об этом во вторник, 17 мая, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе выступления на просветительском онлайн-марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

По словам Ковальчука, обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.

Он пояснил, что на сегодняшний день «Курчатовский институт» является одним из ведущих научных центров мира, междисциплинарная национальная лаборатория, которая объединяет значительную часть научного потенциала России в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, информационных технологий, биологии и генетики.

«Курчатовский институт» подготовил стратегию развития природоподобных технологий, которые повторяют существующие в природе механизмы и принципы и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Стратегия включает развитие атомной программы, генетической программы и создание установок класса мегасайенс. На смену существующему укладу должен прийти новый уклад, когда мы получим бесконечно чистый мир, каким он был 200 лет назад», — приводятся его слова на сайте общества «Знание».

Кроме того, отвечая на вопросы студентов и школьников, Ковальчук рассказал, что искусственный интеллект никогда не догонит думающего человека.

«Мы должны не просто жить в интернете, а пользоваться его ресурсами для расширения своих возможностей. Гаджеты должны помогать нам творить. Тем более наша страна всегда отличалась тем, что мы являемся созидателями и творцами», — подчеркнул он.

Ранее в этот день сообщалось, что на форуме выступил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил, что Россия отстаивает право быть собой, а уход иностранных брендов с рынка страны открывает уникальные возможности.

Федеральный просветительский марафон «Новые горизонты» проходит с 17 по 19 мая. Он объединяет на своих площадках более 150 выдающихся российских и зарубежных спикеров — деятелей науки, культуры, искусства, спорта, лидеров бизнеса и государственных деятелей.

19 марта Ковальчук заявил, что Россия станет недосягаемой для конкурентов, когда в ней завершится создание новой научной инфраструктуры. По его словам, у российской науки есть большой потенциал, и нужно дать отечественным специалистам возможности для самореализации. Поскольку среди них есть такие сотрудники, которые обладают такими знаниями, которых нет ни у кого в мире.