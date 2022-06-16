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Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В России должна быть принята доктрина технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности. Об этом 16 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

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«Нам нужна сейчас собственная, как раньше была новая экономическая политика, новая промышленная политика, с опорой не только на собственные силы... Это как есть у нас доктрина продовольственной безопасности, так нужна доктрина технологической безопасности», — считает министр.

Как отметил Силуанов, России нужно опираться на свои «критические технологии». В связи с этим стране нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования и административного воздействия, а также больше защиты собственности.

«Потому что глобализация, к которой мы раньше шли, здесь очень четко проявился принцип — «свой-чужой». Глобализация очень политически получилась ангажирована. В этой связи мы столкнулись со всеми этими препятствиями, с которыми сейчас работаем, и теперь понятно, что делать. Понятно, на что нужно опираться в первую очередь. Жизнь показала, что без этого нельзя», — сказал он.

Накануне специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, в интервью «Известиям» на ПМЭФ-2022, заявил, что в России важно выработать систему когнитивного суверенитета, которая стала бы целостным механизмом для независимой экспертизы будущих научных концепций. Песков также указал на проблему «импринтинга» в сознании людей. Для примера он привел ситуацию, когда даже чиновники на руководящих местах зачастую принимают за истину всё, что написано или увидено ими на Западе.

17 мая президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. По словам Ковальчука, обеспечение устойчивого развития цивилизации требует достаточного количества энергии при сохранении естественной природной среды. При этом в полной мере обеспечить развитие цифровизации могут только энергетически богатые страны, одной из которых является Россия.

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