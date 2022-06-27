В Турции указали на закономерность начала спецоперации России

Начало спецоперации России спровоцировали определенные шаги Запада, а также расширение НАТО. Об том заявил в воскресенье, 26 июня, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью Habertürk.

«Опять же повторяю, что эти действия неправильны. Но что этому предшествовало? Когда смотришь на то, что произошло за последние 30 лет, надо иметь дело с причинно-следственной связью, это и действия Запада, и расширение НАТО», — отметил он.

Калын добавил, что Турция также возражает против такого миропорядка.

По словам представителя турецкого президента, в новом мировом порядке «на вершине пирамиды находится сверхдержава, а под ней пять или шесть великих сил: Россия, Китай, Англия, Франция, Германия. Ниже средние страны и другие страны».

Как объяснил он, Москва начала сомневаться с правильного такого миропорядка «в геостратегическом и военном плане».

Кроме того, Калын в очереденой раз подтвердил, что турецкая сторона не станет поддерживать антироссийские санкции, объяснив это решение попыткой Анкары избежать негативных последствий для экономики Турции.

В мае турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не намерена принимать участие «в шоу» по Украине. По его словам, Турция приложила искренние усилия для прекращения огня и установления мира, поддерживая при этом политические и гуманитарные отношения с Россией.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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