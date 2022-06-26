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Турция отказалась подключаться к санкциям против России

Пресс-секретарь Эрдогана: Турция не будет вводить санкции против России
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Фото: Global Look Press/Siegfried Kuttig
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Турция не будет вводить антироссийские санкции. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента страны Ибрагим Калын.

«Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников. Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание», — заявил Калын Habertürk.

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Он отметил, что Турция преследует прежде всего экономические выгоды, и поэтому введение санкций не входит в ее планы.

«Санкции против России ударят прежде всего по экономике Турции, мы, конечно же, этого не хотим», — заявил пресс-секретарь.

Кроме того, он пояснил, что начало специальной операции по защите Донбасса было спровоцировано действиями НАТО и Запада.

21 июня СМИ сообщили об ухудшении отношений между США и Евросоюзом с одной стороны и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом с другой. Журналисты считают, что из-за тяжелой экономической ситуации Эрдогану нужно «найти виновных». Сейчас он менее склонен к сотрудничеству с западными странами.

Об отказе вводить санкции официальные лица Турции заявляли и прежде. 14 апреля министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу назвал нереалистичным такой сценарий развития отношений двух стран.

12 марта об отказе от санкций сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, отметив, что такую же точку зрения разделяет Эрдоган.

Экономические и политические санкции против России усилились после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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