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Генсек ООН признал незаменимость российских удобрений

Генсек ООН Гутерриш признал незаменимость российских удобрений
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Мир не сможет обойтись без российских удобрений при решении проблемы продовольственной безопасности. Об этом заявил в воскресенье, 26 июня, генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

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По его словам, организацию беспокоит нынешняя ситуация на Украине, при этом проблема продовольственной безопасности является не менее острой.

«[Были проведены] интенсивные контакты как с украинцами, так и с русскими и турками, а с другой стороны, с США и Европейским союзом с целью содействия безопасному и надежному экспорту украинских продуктов питания в Черном море и при этом экспорту российских зерновых и удобрений, без которых не обойтись», — приводит слова генсека пресс-служба ООН.

Во время переговоров в Санкт-Петербурге 25 июня президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили ситуацию с удобрениями и поставками их на мировой рынок. Недовложение удобрений снижает уровень урожая на следующий год, поэтому необходимо предпринять действия, чтобы удовлетворить спрос потребителей, отметил российский лидер.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления по видеосвязи на министерской конференции G7 по глобальной продовольственной безопасности предрек, что многие регионы в 2022 году могут столкнуться с реальным риском наступления голода. Он отметил, что за последний год цены на удобрения выросли более чем наполовину, а цены на энергоносители — более чем на две трети.

Ранее, 23 июня, был опубликован документ министерства торговли США, согласно которому следует, что будут введены антидемпинговые пошлины на карбамидо-аммиачную смесь (КАС) из России. Отмечалось, что компаниям придется компенсировать демпинговую разницу, которая составляет от 8% до 122%.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, действия американской стороны не способствуют укреплению мировой продовольственной безопасности. Он уточнил, что российские компании намерены оставаться надежными поставщиками высококачественной продукции по конкурентным ценам.

До этого, 5 июня, экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро сообщил, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году в случае недостатка сырья и его подорожания может вырасти количество недоедающих более чем на 13 млн человек.

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