В распоряжении телеканала «Известия» в воскресенье, 26 июня, оказались видеокадры артиллерийского боя против военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сражение велось в районе села Берестовое в ДНР.

На видеозаписи видно, как происходит поиск целей и наведение на них из воздушного судна Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Ранее в этот же день Министерство обороны России продемонстрировало видеозапись боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Подобные РСЗО активно используют в СВО.

Накануне сообщалось, что в распоряжении «Известий» оказалась запись уничтожения огневых позиций артиллерийских буксируемых орудий, принадлежащих ВСУ. В зоне поражения оказались две гаубицы и база снабжения, рядом с которой была оборудована огневая точка.

24 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. По его словам, Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Также в тот день в Минобороны сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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