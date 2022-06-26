Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград
Мир
Пушков рассказал о намерении Запада «измотать» Россию санкциями
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Китай заявил о готовности вернуть Тайвань военными методами
Мир
Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн
Мир
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС мирового масштаба
Мир
В Молдавии сняли запрет на экспорт муки и пшеницы
Мир
Посол ЛНР рассказал об удержании сотен мирных жителей на заводе «Азот»
Мир
Минобороны России сообщило о взятии Северодонецка под полный контроль
Мир
Премьер Бельгии предупредил о влиянии топливного кризиса в ФРГ на ЕС
Мир
Коммунальные службы Мелитополя приступили к обустройству города
Сюжет:

Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов и формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»
Северодонецк полностью под контролем ЛНР, союзные войска вошли в Лисичанск и успешно продвигаются в городской черте

По данным ведомства, выявленные цели националистов подавляются огнем 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган».

При этом огонь ведется исключительно по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.

После выполнения огневых задач боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию.

Накануне сообщалось, что в распоряжении «Известий» оказалась запись уничтожения огневых позиций артиллерийских буксируемых орудий, принадлежащих ВСУ. В зоне поражения оказались две гаубицы и база снабжения, рядом с которой была оборудована огневая точка.

Ранее в этот же день Минобороны показало работу вертолета Ка-52 в ходе спецоперации. Экипаж занимался воздушно-наземным прикрытием, следуя по маршруту на малой и сверхмалой высоте.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022