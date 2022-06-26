Минобороны России показало кадры боевой работы РСЗО «Ураган»

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что российские подразделения реактивной артиллерии уничтожают огнем живую силу и военную технику националистов и формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным ведомства, выявленные цели националистов подавляются огнем 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган».

При этом огонь ведется исключительно по районам сосредоточения сил, артиллерийским и минометным батареям, командным пунктам и фортификационным сооружениям противника.

После выполнения огневых задач боевые машины в кратчайшие сроки выдвигаются в район для заряжания и скрытно меняют позицию.

Накануне сообщалось, что в распоряжении «Известий» оказалась запись уничтожения огневых позиций артиллерийских буксируемых орудий, принадлежащих ВСУ. В зоне поражения оказались две гаубицы и база снабжения, рядом с которой была оборудована огневая точка.

Ранее в этот же день Минобороны показало работу вертолета Ка-52 в ходе спецоперации. Экипаж занимался воздушно-наземным прикрытием, следуя по маршруту на малой и сверхмалой высоте.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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