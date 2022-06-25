Опубликованы кадры уничтожения огневых позиций артиллерии ВСУ

В распоряжении «Известий» 25 июня оказалась запись уничтожения огневых позиций артиллерийских буксируемых орудий, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как ведется стрельба по орудиям с воздуха. В зоне поражения оказались две гаубицы и база снабжения, рядом с которой была оборудована огневая точка.

Опорный пункт был уничтожен в рамках проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее в этот же день Минобороны показало работу вертолета Ка-52 в ходе спецоперации. Экипаж занимался воздушно-наземным прикрытием, следуя по маршруту на малой и сверхмалой высоте.

24 июня официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. По его словам, Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Также в этот день в Минобороны сообщили, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».