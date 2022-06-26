Политолог рассказал об угробленной США экономике союзников и «придуманных дефолтах»

Администрация США «придумывает» дефолты, чтобы оправдать провал экономических санкций. Такое заявление в воскресенье, 26 июня, сделал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя публикацию Bloomberg.

Он подчеркнул, что России не составляет большого труда выплатить все суммы, которые прописаны у нее в долговых обязательствах.

Ранее в этот день агентство сообщило, что «по документам облигаций, если инвесторы не получат деньги к установленному сроку, в понедельник произойдет «символический» дефолт».

По мнению Кошкина, США находятся в затруднительном положении. Это положение характеризуется тем, что они сами себя туда загнали.

«Предлагая все возможные экономические рестрикции против РФ, чтобы угробить экономику России, получилось, что они угробили экономику своих союзников европейских, западных союзников, которые считали их своими надежными помощниками», — сказал политолог.

По его словам, Вашингтон раскручивает через СМИ и «высасывает из пальца» разные финансово-кредитные ситуации, которые бы показали «бедственное положение России».

Кошкин считает: то, что Россия сегодня получает в результате этих рестрикций больше денег за энергоносители, чем получала до рестрикций, серьезно подрывает авторитет всего западного мира. Поэтому они придумывают различные «дефолты» по выплатам, по долгам, чтобы показать всему миру, что их экономические санкции возымели успех.

Накануне стало известно, что американские банки обратились в казначейство США с просьбой разрешить торговлю российскими активами.

Это необходимо инвесторам, которые делали ставку на дефолт Москвы. По данным CDDC, в мае Россия отказалась выплачивать $1,9 млн в виде процентов по суверенным облигациям. В этой связи держателям страховых контрактов полагается выплата в размере $1,5 млрд, однако действующие ограничения минфина не позволяют завершить сделку.

18 мая Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали усиливать санкции против РФ после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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