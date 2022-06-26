Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций

Страны Евросоюза (ЕС) не должны вводить против РФ такие санкции, которые нанесут гораздо больший урон самому союзу, нежели России. Такое предупреждение в воскресенье, 26 июня, озвучил посол ЕС в Великобритании Жуан Вале ди Алмейда в эфире телеканала Sky News.

«Вы упомянули газ. Это чрезвычайно чувствительная тема для наших стран. Есть одна вещь, которую мы не должны никогда делать — применять санкции, которые наносят нам больший вред, чем они вредят тому, против кого они нацелены. Мы должны быть уверены, что санкции имеют поддержку наших избирателей, что они выверенные, взвешенные», — заявил ди Алмейда.

Он также заверил зрителей в том, что рестрикции в любом случае уже наносят «сильный удар в самое сердце экономики России».

20 июня главы министерств иностранных дел ЕС на встрече в Люксембурге обсудили седьмой пакет антироссийских санкций. В него войдут ограничительные меры в энергетической отрасли.

2 июня западными странами был согласован шестой пакет санкций против России. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Рестрикция импорта сырой нефти из России в ЕС начнет действовать через полгода после введения шестого пакета санкций. Кроме того, через восемь месяцев после этого начнет действовать и запрет на закупки нефтепродуктов из РФ.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая президент России Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала санкционную политику Запада как «суицидальную».

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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