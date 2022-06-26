Президент Литвы Науседа выступил против компромисса с Россией по транзиту в Калининград

Литве необходимо найти способ избежать негативных последствий антироссийской санкционной политики, при этом не ослабляя давление на Москву. Об этом в субботу, 25 июня, заявил президент республики Гитанас Науседа.

«Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», — написал глава государства на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской).

Он подчеркнул, что грузовой транзит через территорию Литвы с 2004 года регулируется соглашением России и Евросоюза (ЕС), некоторые положения которого утратили актуальность в связи с принятием нескольких пакетов санкций.

24 июня депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил, что РФ имеет все шансы добиться своего по вопросу транзита в Калининградскую область.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных перевозок в апреле текущего года, при этом ограничения не затронули транспортировку товаров в Калининград. Однако уже 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций было введено эмбарго на поставки грузов через Литву. Запрет не распространяется на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и движение автомобильного транспорта, следующего с гуманитарными целями.

20 июня глава Евродипломатии Жозеп Боррель объяснил, что Вильнюс реализует политику ЕС, не пытаясь заблокировать Калининград. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России якобы продолжаются. Рестрикции коснулись только тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию Евросоюза запрещен санкциями.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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