Песков опроверг информацию об экстренном заявлении Путина из Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг в воскресенье, 26 июня, сообщения о приезде главы государства Владимира Путина в Кремль для экстренного заявления.

«Нет. Это не так», — приводит его слова ТАСС.

Информация о том, что российский лидер прибыл накануне вечером в Кремль, распространили накануне поздно вечером Telegram-каналы.

Ранее, 24 июня, Песков ответил на вопрос о ежегодной прямой линии российского президента. По словам представителя Кремля, она состоится, но «чуть позже», поскольку «сейчас очень много более важных мероприятий у президента». Мероприятие будет проведено не раньше июля, между тем, подготовка к нему ведется, добавил он.

Последнее выступление Владимира Путина состоялось в ходе Пленарного заседания XXV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня. Главной темой выступления российского главы стала экономика страны.

Так, президент затронул проблему импортозамещения, отметив, что этот процесс не является кардинальным решением. По словам Путина, Россия рискует оказаться в позиции догоняющих, если будет лишь пытаться заменить чужие товары. Между тем, необходимо создавать собственные конкурентные технологии.

Кроме того, во время своего выступления глава государства заявил о том, что решение проведения спецоперации по защите Донбасса было необходимым и вынужденным. Он указал, что жители республик Донбасса на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада.