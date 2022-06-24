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В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина

Песков: Путин проведет ежегодную прямую линию «чуть позже»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ежегодная прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет «чуть позже». Об этом 24 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, прямая линия очень востребована, но «сейчас очень много более важных мероприятий у президента».

«Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — сказал Песков ТАСС.

Ранее, 8 июня, пресс-секретарь президента заявлял, что Путин не планирует проводить прямую линию в июне, но подготовка ведется.

Прямая линия с президентом РФ проходит ежегодно. Глава государства общается с россиянами, выслушивает их вопросы и жалобы и по ходу дает поручения ответственным лицам. Продолжительность прямой линии не регламентирована. Как правило, президент общается с россиянами более 3,5 часа. Руководители ведомств или федеральных субъектов получают задачи от президента.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые эфиры, в ходе которых глава государства отвечает на вопросы россиян, проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.

В 2021 году прямая линия состоялась 31 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.

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