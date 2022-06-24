В Кремле ответили на вопрос о сроках проведения прямой линии Путина
Ежегодная прямая линия президента РФ Владимира Путина пройдет «чуть позже». Об этом 24 июня сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, прямая линия очень востребована, но «сейчас очень много более важных мероприятий у президента».
«Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно», — сказал Песков ТАСС.
Ранее, 8 июня, пресс-секретарь президента заявлял, что Путин не планирует проводить прямую линию в июне, но подготовка ведется.
Прямая линия с президентом РФ проходит ежегодно. Глава государства общается с россиянами, выслушивает их вопросы и жалобы и по ходу дает поручения ответственным лицам. Продолжительность прямой линии не регламентирована. Как правило, президент общается с россиянами более 3,5 часа. Руководители ведомств или федеральных субъектов получают задачи от президента.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» была впервые проведена 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые эфиры, в ходе которых глава государства отвечает на вопросы россиян, проводились ежегодно, за исключением 2004 и 2012 годов.
В 2021 году прямая линия состоялась 31 июня. Президент ответил на 68 вопросов. Общая продолжительность мероприятия составила 3 часа 42 минуты.