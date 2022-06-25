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В Совбезе предупредили Молдавию о последствиях поддержки антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Вадим Денисов
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Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил Молдавию о последствиях поддержки антироссийских санкций. Об этом он написал в Telegram-канале 25 июня.

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«Теперь они побежали впереди паровоза. Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют», — заявил он.

В качестве ответной меры Медведев предложил запретить поставку российских ресурсов в Молдавию.

«Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, еще не попав в ЕС», — добавил зампред.

В своем посте Медведев также рассказал, как в Румынии мечтают создать Великую Румынию (Romania Mare), поглотив Молдавию. Он отметил, что в таком деле необходимо будет учитывать позицию граждан России, проживающих в Приднестровье.

«И последний штрих о Romania Mare. Если начнется серьезная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией, следует иметь в виду, что в Приднестровье проживает около 220 тыс. граждан России…» — отметил Медведев.

24 июня спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что статус кандидата в Евросоюз обязывает страну поддержать антироссийские санкции. Одновременно он заверил в желании иметь хорошие отношения с РФ.

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся к санкциям», — заявил Гросу.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в ответ заявил, что введение санкций ни к чему хорошему Молдавию не приведет. Он отметил, что в стране за последнее время установилась русофобская политика.

23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

16 июня президент Молдавия Майя Санду заявила, что Кишинев старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов. Она также подчеркнула, что не видит связи между намерением страны стать членом ЕС и поставками газа из РФ.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

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