Молдавия давно «встала на лыжи» антироссийской политики и несется на них, не думая о том, что ее ждет в конце этой «эстафеты». Об этом в пятницу, 24 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя возможность присоединения Молдавии к санкциям против РФ.

«Оправдание своей позиции по антироссийским санкциям получением статуса кандидата на вступление в ЕС очень вялое, как будто бы вчера Молдова думала по-другому, а не старалась преданно заглядывать в глаза представителям коллективного Запада», — указал он.

По словам депутата, с приходом к власти в Молдавии новых прозападных политиков русофобия стала едва ли не частью молдавского политического курса. Отменяется статус русского языка, запрещается георгиевская ленточка, проходят антироссийские акции, привел примеры парламентарий.

«Но желание Молдавии идти по пути Украины, которую Запад тоже кормил обещаниями, ни к чему хорошему для этой страны не приведет», — заключил Белик.

Ранее в этот день спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз обязывает Кишинев поддержать новые антироссийские санкции. При этом он отметил, что республика хочет иметь хорошие отношения с Россией.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Вместе с тем вице-премьер, глава МИДа республики Николай Попеску 22 июня заявил, что состояние экономики Молдавии не позволяет полноценно поддержать санкции в отношении России. Он выразил надежду, что после получения Молдавией статуса кандидата ЕС будет инвестировать гораздо больше в инфраструктуру страны.

16 июня президент Молдавия Майя Санду заявила, что Кишинев старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов. Она также подчеркнула, что не видит связи между намерением страны стать членом ЕС и поставками газа из РФ.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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