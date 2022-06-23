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Молдавия назвала слабую экономику причиной отказа от санкций против РФ

Глава МИД Попеску: Молдавия не может поддержать санкции ЕС против России из-за слабой экономики республики
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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Состояние экономики Молдавии не позволяет республике полноценно поддержать санкции, введенные Евросоюзом (ЕС) в отношении России. Об этом заявил 22 июня в эфире телеканала «Moldova 1» вице-премьер, глава МИД республики Николай Попеску.

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«На данном этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам принять тот самый большой пакет ограничительных мер», — отметил он.

Тем не менее, Попеску утонил, что в республике применяются определенные антироссийские санкции, прежде всего, финансово-банковские.

Также глава МИД Молдавии выразил надежду на то, что после того, как республика получит статус страны-кандидата на вступление в ЕС, союз будет инвестировать гораздо больше в инфраструктуру страны, чтобы она соответствовала требованиям государства-члена Евросоюза.

Ранее, 17 июня, глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире онлайн-проекта Rezoomat сообщила, что президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из России. Под действие закона, который вступит в силу 24 июня, попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы.

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