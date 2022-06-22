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NYT констатировала провал санкций в отношении РФ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Aloisio Mauricio
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Попытки Запада задушить экспорт российской нефти возвращаются к нему бумерангом. Об этом 21 июня пишет The New York Times.

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В опубликованной в среду статье говорится, что отказ США и Евросоюза от полезных ископаемых из РФ должен был вынудить президента России Владимира Путина отказаться от проведения спецоперации на Украине, однако эти планы оказались далеки от реализации.

«Китай и Индия ринулись покупать российскую нефть примерно в том же объеме, который пошел бы на Запад. Цены на нефть настолько высоки, что Россия теперь зарабатывает на продаже даже больше денег, чем четыре месяца назад. И ее некогда колеблющаяся валюта выросла в цене по отношению к доллару», — сообщила газета.

Журналисты отмечают, что нефтяной бойкот не так сильно ощущается в Москве, как в Вашингтоне. Для президента США Джо Байдена растущие цены на бензин являются большой угрозой, заключили авторы статьи.

Газета привела точку зрения, что санкции будут иметь долгосрочный эффект и окажут медленное воздействие на экономику, однако продажа нефти и газа позволяют России держаться на плаву.

21 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что экономика страны тяжело переживает введенные ЕС санкции против России. При этом политик назвал их введение правильным решением.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Там растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, что имеет абсолютно беспрецедентный характер.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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