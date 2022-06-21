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Шольц заявил о болезненном влиянии антироссийских санкций на ФРГ

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Экономика Германии и компании страны болезненно переносят последствия антироссийских санкций. Об этом во вторник, 21 июня заявил федеральный канцлер Олаф Шольц в ходе выступления на конференции «День германской промышленности».

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«Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное», — поделился он мнением.

Как отметил Шольц, свобода и демократия «имеют свою цену» и ФРГ готова ее заплатить. Канцлер Германии отметил, что страна продолжит помогать Украине, в том числе и оружием, так долго, как Киев будет в этом нуждаться.

Накануне глава германской энергокомпании RWE Креббер предупредил, что цены на газ и электроэнергию в Германии и в целом мире в общем будут высокими в течение нескольких лет после российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса и введения Евросоюзом антироссийских санкций.

В тот же день глава минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что ситуация с энергоснабжением в стране остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России.

19 июня канцлер ФРГ заявил, что немецкое правительство сделает всё для устранения технических причин ограничения поставок газа по «Северному потоку». По его словам, кабмин сделает всё возможное, чтобы устранить технические причины снижения поставок.

15 июня стало известно о том, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». В тот же день стало известно, что в связи со снижением прокачки до 67 млн куб. м в сутки стоимость газа в Европе отметилась максимальными показателями с конца апреля — свыше $1300 за 1 тыс. куб. м.

13 июня Шольц заявил о стремлении Берлина как можно скорее стать независимым от поставок российской нефти и газа. Но это «требует времени, так как есть серьезные проблемы на местах».

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Там растут и цены, и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, что имеет абсолютно беспрецедентный характер.

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