Молдавия намерена поддержать новые санкции Евросоюза против России

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу 24 июня заявил, что статус кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) обязывает Кишинев поддержать новые антироссийские санкции.

«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся [к санкциям]», — заявил Гросу в эфире телеканала Moldova 1.

При этом он отметил, что Молдавия хочет иметь хорошие отношения с Россией.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Вместе с тем вице-премьер, глава МИДа республики Николай Попеску 22 июня заявил, что состояние экономики Молдавии не позволяет полноценно поддержать санкции в отношении России. Он выразил надежду, что после получения Молдавией статуса кандидата ЕС будет инвестировать гораздо больше в инфраструктуру страны.

16 июня президент Молдавия Майя Санду заявила, что Кишинев старается поддерживать «минимальную» связь с Россией, в частности, контакты осуществляются на уровне послов. Она также подчеркнула, что не видит связи между намерением страны стать членом ЕС и поставками газа из РФ.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины.

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