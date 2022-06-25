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Китай выразил протест США из-за военного самолета над Тайванским проливом

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xu Yanyan
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Китай выступает против полета американского военного самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом, так как это вредит миру и стабильности в регионе. Об этом в субботу, 25 июня, заявил представитель Восточной зоны командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И. его слова передает Китайское центральное телевидение.

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Ши И заявил, что действия США являются преднамеренным вмешательством и дестабилизацией ситуации в регионе, вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе, Китай решительно выступает против.

«25 июня официальный представитель Восточного командования театра военных действий полковник Ши И сообщил, что 24 июня американский противолодочный патрульный самолет P-8A пролетел через Тайваньский пролив и вызвал общественный резонанс», — говорится в сообщении.

По данным центрального телевидения, командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовало воздушные и наземные силы для наблюдения за всей операцией американской авиации.

21 июня сообщалось, что около 29 военных самолетов НОАК вошли в опозновательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня. В оборонном ведомстве Тайваня уточнили, что в операции принимали участие истребители, стратегические бомбардировщики, противолодочные самолеты и другие воздушные суда НОАК.

10 июня сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

До этого, 23 мая, президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия страны в защите Тайваня «на случай вторжения». По его словам, США продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке». Как объяснили позднее в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия.

Официальные отношения между правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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