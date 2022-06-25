В Москве ввели «оранжевый» уровень опасности из-за жары

В Москве объявлен «оранжевый» (предпоследний) уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, предупреждение действует с 12:00 до 18:00 25 и 26 июня.

Отмечается, что температура воздуха прогреется до +30...+32 градусов.

В субботу, 25 июня, по прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до +29...+31 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 2–7 м/с, без порывов. Атмосферное давление составит 751–752 мм ртутного столба.

Главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова отметила ранее в этот же день, что пик жары в Москве придется на понедельник, 27 июня. Она напомнила, что в период жары солнце особенно активно. Для того, чтобы не перегреться и не получить ожоги, следует пить достаточное количество жидкости, а также не забывать про головные уборы и стараться больше времени проводить в тени.

24 июня ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что холодный атмосферный фронт прибудет в Москву 28 июня и будет сопровождаться «скоротечными локальными ливнями и грозами», а температура опустится до +24...+29 градусов.