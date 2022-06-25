Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 июня

Погода с небольшой облачностью и без осадков ожидается в московском регионе в субботу, 25 июня, сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +29…+31 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 2–7 м/с, без порывов.

Атмосферное давление составит 751–752 мм ртутного столба.

24 июня ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает жителей Москвы в ближайшее время. По его словам, холодный атмосферный фронт придет в столицу 28 июня.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Известиям», что предстоящие выходные порадуют жителей и гостей Москвы большим количеством солнца, отсутствием осадков и температурой до +30 градусов.