МВД не поддержало идею лишать гражданства за незаконный оборот алкоголя

МВД России не поддерживает идею о лишении российского гражданства в отношении лиц, ранее принятых в него и уличенных в незаконном обороте и сбыте алкоголя. Об этом в субботу, 25 июня, сообщили в пресс-центре ведомства.

«По мнению экспертов МВД России, расширение категорий преступлений, в связи с совершением которых лицо, ранее принятое в гражданство РФ, утрачивает его, деянием, предусмотренным статьей 238 УК РФ, не отвечает принципу соразмерного ограничения прав и свобод, закрепленному в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, согласно которому публичные интересы, перечисленные в данной конституционной норме, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, если они адекватны социально оправданным целям», — приводит заявление ведомства ТАСС.

При этом в МВД пояснили, что производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, в силу статьи 15 УК РФ не обладает повышенной общественной опасностью.

Отмечается, что лишение гражданства должно выступать в качестве крайней меры изменения правоотношений между гражданином и государством.

Ранее, 2 февраля, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил о планах сенаторов внести поправки ко второму чтению президентского законопроекта «О гражданстве РФ», предусматривающие отзыв российского гражданства у ранее получивших его лиц и депортацию на родину за незаконное производство или оборот суррогатного алкоголя.

В этот же день депутат Госдумы Султан Хамзаев поддержал инициативу о выдворении из России торговцев суррогатным алкоголем и о лишении их ранее полученного российского гражданства.

В прошлом году в разных регионах РФ прошли случаи массового отравления суррогатным алкоголем.

Так, 7 октября стало известно о смертельном отравлении алкоголем в Оренбургской области в Домбаровском районе. В результате инцидента 11 человек погибли и еще три пострадали. По сведениям медиков, в крови погибших был обнаружен метанол, при этом концентрация вещества в разы превысила смертельную для человека дозу.

15 октября стало известно, что в Екатеринбурге 18 человек погибли от отравления метиловым спиртом. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

На следующий день были задержаны двое мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте суррогатного алкоголя. 20 октября сотрудники ФСБ задержали еще двух жителей Екатеринбурга, это уроженцы Грузии и Азербайджана. Их также подозревают в сбыте суррогатного алкоголя. Третьего подозреваемого задержали 21 октября. В этот день судья Чкаловского районного суда предъявил трем фигурантам дела обвинение и меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Массовое отравление происходило на протяжении нескольких дней. По последним данным, общее число погибших достигло 35.

Спустя месяц следственные органы возбудили уголовное дело после отравления в Казани 11 молодых людей метанолом. Пострадавшие 1999–2003 годов рождения были госпитализированы в состоянии разной тяжести.