Эксперт рассказал о правилах поведения в горах при ухудшении погоды

Проще предотвратить чрезвычайную ситуацию, чем геройски с ней бороться, поэтому необходимо при нахождении в гористой местности изучить прогноз погоды, следить за штормовыми предупреждениями. Об этом 24 июня заявил «Известиям» директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин, комментируя гибель людей в Сочи в автомобилях, смытых в море.

«Надо понимать, что в горной среде достаточно большая площадь водосбора, и это вода будет, набирая силу, естественным образом вниз. Не стоит укрываться в природных руслах рек», — отметил специалист.

По его словам, потенциальным руслом реки в гористой местности является практически вся низменность в рельефе.

На всем побережье Кавказского хребта это быстро забывается: в этих руслах рек начинают возделывать огороды, строить временное жилье, затем постоянное. А потом все удивляются, почему их опять смыло в море.

«Также опасно вставать лагерями диким туристам на необорудованных пляжах и местах. Туристы часто ставят палатки или просто приезжают на машинах в так называемые щели, потому что там очень живописные места», — продолжил Старостин.

Он отметил, что пока погода спокойная, там очень красиво. При сильном дожде возникает бурная река и сели, с которым человек бороться не в силах.

«Если вы оказались в такой ситуации, единственный способ спастись — эвакуироваться в вышележащие укрытия, места с преобладающей высотой, где вероятность схода селя и большой массы воды будет минимальной», — посоветовал он.

В условиях внезапно испортившейся погоды не стоит садиться в автомобиль, так как лучше потерять имущество, но остаться при этом живыми.

«В тех местах, помимо федеральной трассы и маленьких дорог в населенных пунктах, все остальные тропы полудикие, не всегда на них смогут разъехаться два автомобиля. Все эти тропы как раз проложены по руслам рек. В таких местах попытка укрыть себя в автомобиле, максимально опасна», — заключил эксперт.

В Сочи 24 июня поднялся уровень воды в реках из-за дождей. В результате подтоплены 11 населенных пунктов Лазаревского района города Сочи.

Основной удар стихии пришелся на поселок Зубова Щель. Там селевые массы сошли на автомобильную дорогу Джубга – Сочи и частично перекрыли движение по железнодорожным путям на станции Чемитоквадже.

В самом Сочи две машины с туристами смыло в Черное море. Машины остановились переночевать у горной реки Чемитоквадже в районе поселка Зубова Щель. Из восьми человек в машинах трое — дети. Один мужчина смог удержаться на бревне, его спасли и доставили в больницу. Были обнаружены тела двух женщин.

По информации «Известий», один из детей, находившихся в машинах, успел сообщить в МЧС о случившемся с помощью SMS-сообщения. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели людей.