Энергетик назвал три варианта решения проблемы с газом для Германии

Германия, говоря о планах по 100-процентной заполненности газохранилищ к началу отопительного сезона, озвучивает утопическую позицию, потому что их не удастся заполнить полностью. Сейчас они заполнены только на 50% и уже есть проблемы с сокращением поставок. Об этом заявил «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в пятницу, 24 июня.

До 100-процентного заполнения газохранилищ ФРГ очень далеко, надо заполнить их хотя бы на 80% к 1 ноября, сказал энергетик.

Накануне глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в эфире телеканала ZDF, что при полной заполненности газохранилищ ФРГ смогла бы прожить без российского газа 2,5 месяца средней зимы. Мюллер сказал, что ситуация с поставками напряженная, надо искать дополнительных поставщиков и экономить топливо.

Вариантов решения проблемы с газом у немцев много, но пока ни один не реализовали, отметил Юшков. Первый и самый простой — запуск трубопровода «Северный поток – 2». Однако для европейцев это очень сложное политическое решение. Брюссель долго демонизировал этот проект, называя его символом «российской агрессии», и теперь непонятно, как объяснить европейским политическим избирателям запуск СП-2, считает эксперт.

Второй вариант — договориться с Канадой, чтобы она сделала исключения из антироссийских санкций и отремонтировала турбину газопровода «Северный поток – 1», взятую на ремонт, сказал специалист. «Это нормальная практика, американцы каждый день делают подобные исключения», — отметил он.

По его словам, «Северный поток – 1» будет постепенно остановлен, если не решится проблема с турбинами. Одну турбину, которую отправили на ремонт в Канаду, Оттава не отдает. Вторую не берет немецкая компания Siemens, а «Газпром» уже приостановил ее работу, так как закончился регламентный срок.

Также можно договориться с Украиной, чтобы она пропускала весь объем российского газа (сейчас через «Сохрановку» потоки не пропускают), полагает энергетик.

Газа Германии не хватит в случае остановки российских поставок, так как сейчас у них нет ни одного приемного СПГ-терминала и норвежских поставок будет недостаточно, констатировал он. Ситуация будет усугубляться, цены на спотовом рынке — расти, а если поставки газа из РФ остановятся, мы увидим на споте цену в несколько тысяч долларов за 1 тыс. куб. м, подчеркнул Юшков.

В результате получится, что российский газ станет физически недоступен, а голубое топливо из других стран — Алжира, Азербайджана, Норвегии, а также СПГ — будет недоступно по цене. В такой ситуации у Европы начнет раскручиваться инфляция, остановятся химпромышленность и металлургия, предположил эксперт.

По его словам, Берлин понимает, что если им не будет поставляться российский газ, то и в остальные страны Европы он не поступит, а через обходные пути этот ресурс не купить.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Решение приняли из-за того, что немецкая компания Siemens из-за новых антироссийских санкций не может вернуть турбины из Канады.

16 июня стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода.

С 11 мая ГТС Украины прекратила транзит газа в Европу через «Сохрановку». Оператор объяснил это «форс-мажорными обстоятельствами», которые якобы делают невозможной дальнейшую транспортировку голубого топлива через эту станцию и пограничную компрессорную станцию «Новопсков», находящиеся под контролем России.