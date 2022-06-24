В Совфеде ответили на планы Германии национализировать часть СП-2

Попытки немецких властей национализировать часть газопровода «Северный поток – 2» продиктованы безграмотностью и отсутствием опыта у ответственных за эту идею. Такое мнение высказал в пятницу, 24 июня, член Совета Федерации Андрей Климов.

По словам сенатора, в лучшем случае это станет пустой тратой времени, а в худшем — ситуация чревата существенными издержками.

Климов отметил, что Евросоюз (ЕС) и его члены в последние годы демонстрируют полное отрицание международного права.

«Единственное, чем они готовы руководствоваться, — это собственными правилами. Оценки таким событиям, конечно, должны давать соответствующие органы. Могу только сказать, что попытка украсть те или иные российские активы продиктована низким уровнем образования и опыта тех, кто принимает такие решения», — сказал Климов в разговоре с Lenta.Ru.

Сенатор напомнил, что «Северный поток – 2» — совместный российско-германский проект. Соответственно, если ФРГ пойдет на шаги, которые не были официально оговорены с Россией, то получит право на обладание только не представляющим особой ценности лежащим на глубине металлом.

«Чтобы он был полезен, по нему должен поступать газ из России. Следовательно, те, кто идут на такие шаги без учета интересов России, в лучшем случае просто впустую потратят время. В худшем — получат большие издержки», — заключил политик.

Ранее в этот день журнал Spiegel сообщил, что минфин Германии хочет национализировать проложенную в ФРГ часть «Северного потока – 2». В материале сказано, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию, однако такое решение может спровоцировать проблемы в экологии, передает RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя соответствующую публикацию, что российские юристы дадут правовую оценку, если ФРГ предпримет конкретные действия, направленные на национализацию части «Северного потока – 2», пока же это гипотетические рассуждения, сообщается на сайте kp.ru.

Газопровод «Северный поток – 2» построен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России по газпроводу «Северный поток – 1». Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.