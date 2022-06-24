Spiegel узнал о планах минфина ФРГ национализировать часть «Северного потока — 2»

Минфин Германии хочет национализировать проложенную в ФРГ часть «Северного потока — 2».

«Федеральное правительство изучает вопрос о том, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода. Трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ», — пишет Spiegel со ссылкой на источники в пятницу, 24 июня.

В конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию, что является неоспоримым плюсом, пишет издание. Однако, отмечает автор материала, такое решение может спровоцировать серьезнейшие проблемы в экологии, хотя технически трубопровод разрезать можно.

Газопровод «Северный поток — 2» построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

В июне прокачка газа по первой нитке «Северного потока» снизилась со 167 до 67 млн куб. м в сутки из-за вынужденной остановки двигателей Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая». Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта.

22 мая обозреватель газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид высказал мнение, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Он отметил, что Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие экспортеры могут рассматриваться лишь как резервные продавцы.

Западные страны начали вводить санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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