В Кремле оценили возможные планы ФРГ национализировать часть СП-2

Российские юристы дадут правовую оценку, если Германия предпримет конкретные действия, направленные на национализацию части «Северного потока – 2», пока же это гипотетические рассуждения. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующую публикацию газеты Spiegel.

«Давайте не будем заниматься гипотетическими рассуждениями. Если будут какие-то конкретные действия, то в первую очередь это будет работа для юристов, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются», — сказал он.

Песков подчеркнул, что Кремль не имеет по этой теме никаких официальных заявлений, а «не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно».

Официальный представитель Кремля добавил, что публикация Spiegel не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений.

Ранее в этот день газета Spiegel сообщила, что минфин Германии хочет национализировать проложенную в ФРГ часть «Северного потока – 2». В материале сказано, что в конце газопровода есть полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию, однако такое решение может спровоцировать проблемы в экологии.

Газопровод «Северный поток – 2» построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

23 июня Германия активировала вторую фазу чрезвычайного плана действий по газу из-за сокращения поставок из России. Вторая фаза чрезвычайного плана дает правительству право рекомендовать предприятиям экономить газ. Третья фаза считается уже «аварийным» уровнем, когда вводится режим ЧС, что позволяет государству распределять ресурсы.

До этого, 16 июня, стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены и инфляция зашкаливает, по словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.