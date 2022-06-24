Производители энергии поддержали идею досрочно отменить мораторий на банкротство

Ассоциация «Совет производителей энергии» поддержала предложение досрочно завершить мораторий на банкротство из-за неплатежей за ЖКХ или кредитам. Об этом заявили «Известиям» в организации в пятницу, 24 июня.

Накануне банки, коллекторы и микрофинансовые организации (МФО) попросили премьер-министра Михаила Мишустина досрочно отменить мораторий на банкротство, введенный 1 апреля 2022 года на шесть месяцев. С коллективным письмом ознакомились «Известия». Сохранение моратория грозит системным кризисом неплатежей в жилищной, коммунальной и финансовой сферах, считают представители финансовой сферы.



Генераторы назвали нецелесообразным рассмотреть другие варианты, кроме отмены моратория, либо ограничения распространения его действия на сферу ЖКХ и договоры поставки энергоресурсов, заявили энергетики.



В связи с введением моратория банки и кредитные организации отказываются взыскивать долговые обязательства по уже просуженным исполнительным документам, ссылаясь на положения о моратории, заключили генераторы.



С 1 апреля был введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов в отношении юрлиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Правительство ввело меру в связи с возникшими из-за санкций сложностями в работе большого числа отраслей и ухудшением экономической ситуации в стране.

В том же месяце Агентство по страхованию вкладов (АСВ) просило Минэкономразвития исключить из полугодового моратория на банкротство собственников и топ-менеджеров, чьи действия нанесли ущерб финорганизациям. Банкротство позволяет реализовать имущество недобросовестных собственников, признанных виновными по гражданско-правовым делам, чтобы вернуть деньги кредиторам, в том числе и частным вкладчикам, чьи вложения превышают 1,4 млн рублей.

В конце мая в Федеральной службе судебных приставов сообщили «Известиям», что количество должников по услугам ЖКУ на конец первого квартала 2022 года составило 4,6 млн, что на 600 тыс. больше, чем в тот же период прошлого года. Речь шла как о физических, так и юридических лицах. Среди причин, повлиявших на рост числа должников, эксперты указали падение доходов россиян, вызванное сначала пандемией, а затем и новыми антироссийскими санкциями.