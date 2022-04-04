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Минэку предложили дополнительные исключения из моратория на банкротство

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Собственников и топ-менеджеров, чьи действия нанесли ущерб финорганизациям, нужно исключить из полугодового моратория на банкротство. С таким предложением в Минэкономразвития обратилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщила «Известиям» пресс-служба госкорпорации.

В долговой ящик: мораторий на банкротство введут на полгода
Кто не сможет воспользоваться этой мерой поддержки

«Это может применяться, например, к случаям, когда АСВ подает на банкротство лиц, в отношении которых судом вынесены решения о привлечении к гражданско-правовой ответственности. Судом признано, что эти лица виновны в убытках, которые причинены кредиторам, и должны погасить их требования. Объективных причин, почему они не должны подпадать под банкротные процедуры, мы не видим», — пояснили там.

Банкротство позволяет реализовать имущество недобросовестных собственников, признанных виновными по гражданско-правовым делам, чтобы вернуть средства кредиторам, в том числе и частным вкладчикам, чьи вложения превышают 1,4 млн рублей.

О том, что в России до 1 октября будет действовать полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, в минувший четверг на заседании правительства заявил его глава Михаил Мишустин.

Мораторий рассматривается в качестве антикризисной меры в условиях санкций, и «распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр проблемных объектов)».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В долгу прибыло: Минэку предложили дополнительные исключения из моратория на банкротство

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