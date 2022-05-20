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Более полумиллиона россиян перестали исправно оплачивать ЖКУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Джапаридзе
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Количество должников по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) на конец первого квартала 2022 года составило 4,6 млн, это на 600 тыс. больше, чем в тот же период 2021 года. Речь идет как о физических, так и юридических лицах, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов 20 мая.

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Среди причин, повлиявших на рост числа должников, эксперты называют падение доходов россиян, вызванное сначала пандемией, а затем и санкционным давлением.

Именно сейчас выходят на пик последствия пандемии коронавируса, среди которых сокращение числа рабочих мест, «схлопывание» малого бизнеса, отметила глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Он полагает, что эффект от потери доходов в связи с пандемией коронавируса, а теперь и с введенными санкциями, будет только нарастать.

Сказался и рост потребления ресурсов во время удаленки, уверен член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

«Ситуация предсказуемая. Когда началась пандемия, очень многие стали работать и учиться дома. А когда в семье много детей, кто-нибудь постоянно работает на компьютере, тратится больше электричества. Растет и расход воды. Мы, в СПЧ, говорили о том, что пойдет рост цифр в квитанциях, и многие просто не смогут заплатить», — отметил он.

В то же время, возможности взыскания долгов за ЖКУ в ближайшее время будут ограничены. С 1 апреля правительство ввело полугодовой мораторий на возбуждение дел о банкротстве физических и юридических лиц по заявлениям, подаваемым кредиторами. Он относится и к взысканию долгов за ЖКУ, образовавшихся до 1 апреля.

«Запрет банкротства означает «стоп» на любые действия по отношению к должникам», — рассказала «Известиям» зампредседателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Светлана Разворотнева.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Коммунальное чтиво: должников за услуги ЖКХ стало на 15% больше»

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