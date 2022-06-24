Генпрокурор РФ рассказал об отказе девяти стран Европы выдавать преступников

Страны Европы отказываются экстрадировать в Россию преступников по политическим мотивам. Об этом 24 июня заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«Глава российского надзорного ведомства отметил, что некоторые коллеги готовы отказаться от взаимодействия с Россией даже в сфере выдачи, правовой помощи и борьбы с преступностью в широком смысле», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

По данным ведомства, речь идет о Германии, Великобритании, Италии, Литве, Польше, Хорватии, Черногории, Чехии и Эстонии. По словам Краснова, они по политическим причинам не выдают в том числе лиц, совершивших особо тяжкие преступления.

«Подобное неразумное поведение мы копировать не станем, продолжим выполнение всех необходимых мер, предусмотренных законом и международными договорами», — заявил генпрокурор.

11 мая знаток «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров выразил надежду, что его не экстрадируют в Россию, где против него возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма. Аскеров объявлен в розыск и заочно арестован. По состоянию на конец мая, он находился в Азербайджане.

Ранее 11 мая управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в комментарии «Известиям» указал, что шансы на выдачу Аскерова России минимальны, поскольку за рубежом действиям и высказываниям журналиста «могут дать иную оценку, которая не подразумевает наличие в них состава уголовно наказуемого деяния».