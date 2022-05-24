В Москве заочно арестовали журналиста Аскерова за реабилитацию нацизма

В Москве заочно арестовали российского журналиста Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в Басманном суде столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Аскерова Р. меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции», — сказали в суде.

Ранее, 11 мая, стало известно, что Аскеров объявлен в розыск.

Реклама

В конце апреля Следственным комитетом России в отношении Аскерова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По данным следователей, в соцсети он опубликовал заведомо ложную информацию, порочащую имя российского полководца, маршала СССР Георгия Жукова.

Сам журналист сообщил, что давно находится за пределами России, а решение МВД РФ не стало для него неожиданностью. По словам Аскерова, никакого состава преступления в его деяниях нет.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире наблюдаются попытки переписать историю и вновь «поставить на вооружение» элементы нацистской идеологии.

За месяц до этого глава государства подписал закон о наказании за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также публичное оскорбление памяти защитников Отечества. За реабилитацию нацизма может грозить штраф в размере от 2 млн до 5 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.