Аскеров выразил надежду на то, что его не экстрадируют в Россию

Объявленный в розыск журналист Ровшан Аскеров, в отношении которого возбуждено дело о реабилитации нацизма, 11 мая выразил надежду на то, что его не экстрадируют в Россию.

Он сообщил, что давно находится не в России, а решение МВД РФ не стало для него неожиданностью.

«Надеюсь, что там, где я сейчас, все сохраняют здравый смысл», — заявил Аскеров изданию «Подъём».

В беседе с порталом NEWS.ru журналист отметил, что его общение с Россией «сведено к нулю». По мнению Аскерова, никакого состава преступления в его деяниях нет.

Ранее в этот день управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев в комментарии «Известиям» указал, что шансы на выдачу Аскерова России минимальны, поскольку за рубежом действиям и высказываниям журналиста «могут дать иную оценку, которая не подразумевает наличие в них состава уголовно наказуемого деяния».

Эксперт уточнил, что в России по статье реабилитации нацизма журналисту может грозить штраф в размере от 2 млн до 5 млн рублей или до пяти лет лишения свободы.

Также в среду в среду стало известно, что Аскеров объявлен в розыск.

В конце апреля Следственным комитетом России в отношении Аскерова было возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). По данным следователей, в соцсети мужчина опубликовал заведомо ложную информацию, порочащую имя российского полководца и защитника Отечества маршала СССР Георгия Жукова.

В ведомстве подчеркнули, что СК всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, независимо от статуса и социального положения причастных к этим преступлениям лиц.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в современном мире наблюдаются попытки переписать историю, «оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Российский лидер подчеркнул, что элементы нацистской идеологии пытаются вновь «поставить на вооружение».

Месяцем ранее глава государства подписал закон о наказании до пяти лет лишения свободы за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, а также публичное оскорбление памяти защитников Отечества.