Украинская певица Светлана Лобода планирует продать свой коттедж в элитном поселке в Московской области за 120 млн рублей, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 24 июня, со ссылкой на рабочих на условиях сохранения анонимности. Недвижимость находится в поселке Княжье озеро на Новой Риге.

Гендиректор компании Penny Lane Realty Георгий Дзагуров рассказал телеканалу, что дом украинской певицы оценивается примерно в 120 млн рублей.

Он сообщил, что Лобода приобрела коттедж около пяти лет назад. В 2018 году он был оформлен на Нателлу Крапивину, которая долгое время являлась продюсером Лободы. Но в ноябре 2021 года певица зарегистрировалась в Княжьем озере, эта информация подтверждается документами, которые есть в распоряжении РЕН ТВ.

Стоимость коттеджа, за которую певица может его продать, обозначается пока примерно.

В поселке Княжье озеро также поселились такие знаменитости, как Дмитрий Нагиев, Алексей Чумаков, Михаил Трухин.

Лобода пополнила список украинских артистов, журналистов и работников культуры якобы за русофобскую позицию, которым запрещен въезд в Россию в течение 50 лет.

7 июня во время телефонного разговора с «Известиями» Нателла Крапивина сообщила о готовности Светланы Лободы выступать на корпоративах россиян в Дубае. Она отметила также, что гонорар «у нас стандартно €70 тыс. на корпоративные мероприятия».

3 июня продюсер и концертный директор Леонид Дзюник рассказал, что в ходе выступлений в России Лобода зарабатывала баснословные деньги и заявляла о любви к стране, однако после начала спецоперации по защите Донбасса резко изменила свою позицию.