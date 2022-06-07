Стало известно о готовности Лободы выступать на корпоративах россиян в Дубае

Певица Светлана Лобода готова выступать на корпоративах россиян, если мероприятие будет организовано в Дубае. Об этом «Известиям» 7 июня сообщила пресс-секретарь певицы Нателла Крапивина.

В ходе телефонного разговора у представителя Лободы спросили о расценках на корпоративы с участием артистки. Крапивина уточнила, где именно будет проходить мероприятие, подчеркнув, что певица не выступает на территории России.

«Если в Дубае, без проблем, конечно. Гонорар у нас стандартно €70 тыс. на корпоративные мероприятия», — заявила пресс-секретарь.

Она также рассказала об условиях бронирования даты корпоратива, а также о требованиях для площадки. По словам Крапивиной, обычно команда артистки работает в ресторанах и банкетных залах. Однако бывают случаи, когда мероприятие подразумевает уединенную компанию и Лобода выступает «прямо перед заказчиком».

3 июня Лобода заявила в своем Telegram о возобновлении концертной деятельности после трехмесячного перерыва, подчеркнув, что это решение ей «далось тяжело». Также она опубликовала кадры со своего выступления на, предположительно, корпоративе в Ереване. После этого в соцсетях на артистку обрушилась война негодования.

При этом днем ранее в Министерстве культуры и архивного дела Приморского края сообщили об отмене запланированного на 25 июня концерта Лободы во Владивостоке. О соответствующем решении проинформировали организаторы концерта, не уточнив причины отмены, передает РЕН ТВ.

Как заявил 3 июня продюсер и концертный директор Леонид Дзюник, в ходе выступлений в России Лобода зарабатывала баснословные деньги и заявляла о любви к стране, однако после начала спецоперации по защите Донбасса резко изменила свою позицию. По словам мужчины, артистка должна на коленях просить прощения у российского зрителя за оскорбительные высказывания в адрес РФ, передает 5-tv.ru.

20 апреля в распоряжении «Известий» оказался список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым также запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. В список также попала Светлана Лобода.

С 2014 года украинские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.