Штаб-сержант ВСУ Тимко рассказал о приказе совершить теракт в Херсоне

Плененный штаб-сержант Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Тимко раскрыл детали приказа своего командования совершить теракт в херсонской гостинице, где проживали беженцы из других регионов Украины.

Отмечается, что российские силовики задержали подпольную группу боевиков под командованием штаб-сержанта.

Тимко, командир взвода А1978 55-й отдельной артиллерийской бригады, отметил, что приказ ему передал подполковник ВСУ Александр Колесов. Штаб-сержанту донесли информацию, что в гостинице находятся российские военные, которых необходимо ликвидировать.

По словам Тимко, он стал выяснять, что происходит в гостинице, для чего наблюдал за движением в здании, людьми, проживающими там. В результате обнаружил, что среди постояльцев только мирные люди, и отказался выполнять приказ руководства.

Ранее сообщалось, что агенты украинских спецслужб готовили массовый расстрел мирных жителей в гостинице «Дилижанс». По заданию кураторов подполковник ВСУ Александр Колесов выступил организатором теракта. Для реализации плана в ряды мирных городских жителей было внедрено целое подразделение украинского спецназа.

Когда предполагаемый исполнитель теракта сержант 3-го отдельного полка спецназа Тимко отказался совершать расстрел мирных жителей, Колесов сбежал. По неподтвержденным данным, сейчас он находится в Николаеве.

По информации супруги подполковника, кураторы пригрозили Колесову, что в случае отказа организовывать преступление они раскроют имеющийся у них компромат.

В распоряжении «Известий» оказалось видео изъятия оружия у Александра Тимко, которым он был снабжен для совершения теракта. В день теракта вооружиться им должна была немалая группа диверсантов.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету, после того как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».