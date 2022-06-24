Реклама
Прямой эфир
Экономика
Магазины duty free откроются для вылетающих в ЕАЭС к августу
Экономика
Всё больше банков перестают открывать счета в валюте
Мир
Белый дом опроверг введение запрета на экспорт топлива из США
Наука
Ученые нашли способ сделать взгляд робота осмысленным
Мир
В ФРГ заявили об отказе от «зеленой» экономики из-за газового дефицита
Мир
Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине
Общество
В Роспотребнадзоре заверили в достаточном количестве вакцин от чумы
Мир
США объявят о пакете военной помощи Украине на $500 млн
Мир
Верховный суд Чехии отказал в выдаче Украине россиянина Франчетти
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом пройдет 25 июня в траурном зале ЦКБ № 1
Мир
В Канаде рассматривают поправки для конфискации российских активов
Сюжет:

Появилось видео изъятия оружия у готовившего теракт в Херсоне диверсанта ВСУ

Появилось видео изъятия оружия у планировавшего теракт в Херсоне диверсанта ВСУ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появились кадры изъятия оружия у сержанта 3-го отдельного полка спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Тимко, который должен был совершить теракт в гостинице «Дилижанс» в Херсоне. Видео оказалось в распоряжении «Известий» в четверг, 23 июня.

На кадрах видно, что спецназовца снабдили большим арсеналом стрелкового оружия. В день теракта вооружиться им должна была немалая группа диверсантов.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал о том, что кураторы ВСУ задумали массовый расстрел постояльцев гостиницы. В «Дилижансе» проживали беженцы с освобожденных территорий Херсонской и Николаевской областей.

Организовал теракт полковник ВСУ Александр Колесов, кураторы пригрозили ему раскрытием имеющегося у них компромата в случае отказа.

При этом Александр Тимко, которого назначили исполнителем, отказался совершать преступление, когда узнал, что расстреливать придется мирных людей.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022