Появились кадры изъятия оружия у сержанта 3-го отдельного полка спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Тимко, который должен был совершить теракт в гостинице «Дилижанс» в Херсоне. Видео оказалось в распоряжении «Известий» в четверг, 23 июня.

На кадрах видно, что спецназовца снабдили большим арсеналом стрелкового оружия. В день теракта вооружиться им должна была немалая группа диверсантов.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Иван Литомин рассказал о том, что кураторы ВСУ задумали массовый расстрел постояльцев гостиницы. В «Дилижансе» проживали беженцы с освобожденных территорий Херсонской и Николаевской областей.

Организовал теракт полковник ВСУ Александр Колесов, кураторы пригрозили ему раскрытием имеющегося у них компромата в случае отказа.

При этом Александр Тимко, которого назначили исполнителем, отказался совершать преступление, когда узнал, что расстреливать придется мирных людей.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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