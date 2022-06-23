Макрон счел сигналом для РФ получение Украиной статуса кандидата в ЕС

Предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии является политическим решением и сигналом для России. Об этом в четверг, 23 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, процесс вступления Украины в ЕС после получения статуса кандидата потребует выполнения многих условий.

«Начинающийся процесс, и мы всегда об этом честно говорили, потребует усилий. Еврокомиссия представит доклад о выполнении условий, которые она выдвинула в своих рекомендациях на минувшей неделе. Мы окажем поддержку в проведении всех необходимых реформ», — сказал французский лидер.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в этот день заявила, что Украине, Молдавии и Грузии предстоит сделать многое, чтобы перейти к следующему этапу интеграции в ЕС.

Она отметила, что все реформы нужны самим странам для их развития.

Ранее в этот же день председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.

при этом накануне сообщалось, что лидер фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия во время своего визита в США и Европу потребовал, чтобы Грузии не давали статус кандидата в члены Евросоюза.

Ранее Арахамия отмечал, что ездил в США, чтобы передать американской стороне доказательства того, что Грузия якобы не соблюдает санкции против России.

21 июня министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич оценил сроки вступления Украины в ЕС. По его мнению, это не произойдет в ближайшие годы. Министр выразил надежду на то, что Киев сможет присоединиться к ЕС хотя бы не позднее 2050 года.

До этого, 17 июня, стало известно, что Урсула фон дер Ляйен рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС уже вторую заполненную часть опросника на получение статуса кандидата.