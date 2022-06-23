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Военные ВСУ сдаются в плен у Лисичанска и Северодонецка, сообщили в ЛНР

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Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен по всей линии фронта в районе Лисичанска и Северодонецка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 июня рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Союзные войска ЛНР и РФ замкнули котел в Лисичанске. Спецоперация 23 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«Сейчас по всей линии фронта на данном участке местности как локально, так и массово происходит сдача в плен», — сказал подполковник.

Помимо Лисичанска и Северодонецка, сдача в плен происходит в районе Горского и Золотого.

«Сдаются как представители праворадикальных сил, так и обычные военные. По состоянию на 16:00 мне сообщили о двух таких сдачах в плен по десять человек», — отметил представитель милиции.

Ранее в этот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что Горское и Золотое взяты в блокаду. По его словам, украинские военные посылают сигналы о готовности сдаться. В этом районе их может быть около 2 тыс.

22 июня официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал, как небольшие группы украинских военных в Лисичанске ежедневно выходят на связь с военными республики. Они желают сдаться, однако им мешают украинские заградотряды.

14 июня Минобороны РФ сообщило, что в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом солдат ВСУ националистическими подразделениями Украины. В частности, заградотряды открыли огонь по более 30 решившим сдаться военнослужащим 54-й бригады украинских войск в Новомихайловке.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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