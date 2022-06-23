Музыкант «Ласкового мая» рассказал о последнем разговоре с Шатуновым

Клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин 23 июня рассказал «Известиям» о своем последнем разговоре с солистом коллектива Юрием Шатуновым.

«С Юрой я разговаривал в последний раз два дня назад, звучал он вполне себе оптимистически», — рассказал музыкант.

Комментировать уход Шатунова из жизни он не стал, так как узнал о смерти коллеги несколько минут назад.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

23 июня в распоряжение «Известий» поступили кадры последних минут жизни артиста.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…» и другие.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.