Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена газа в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров впервые с марта
Экономика
В Минфине назвали санкции против России финансовой ядерной бомбой
Спорт
Американская синхронистка едва не утонула во время выступления на ЧМ в Венгрии
Экономика
Ростовские выпускники-отличники получат ипотеку под 1%
Мир
Путин заявил о востребованности БРИКС для выстраивания многополярного мира
Мир
Россияне смогут получить украинские визы в восьми городах
Мир
Число погибших из-за наводнений в Индии превысило 100
Авто
АвтоВАЗ начал выпускать упрощенные «Нивы»
Общество
В Москве на Троекуровском кладбище прошло прощание с Бурбулисом
Экономика
Nike решила полностью уйти из России
Мир
Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду

Музыкант «Ласкового мая» рассказал о последнем разговоре с Шатуновым

0
Фото: shatunov.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Клавишник группы «Ласковый май» Андрей Шишкин 23 июня рассказал «Известиям» о своем последнем разговоре с солистом коллектива Юрием Шатуновым.

«С Юрой я разговаривал в последний раз два дня назад, звучал он вполне себе оптимистически», — рассказал музыкант.

Мальчик из детского дома: умер Юра Шатунов
У солиста «Ласкового мая» остановилось сердце

Комментировать уход Шатунова из жизни он не стал, так как узнал о смерти коллеги несколько минут назад.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду.

Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

23 июня в распоряжение «Известий» поступили кадры последних минут жизни артиста.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну, что же ты…» и другие.

За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году, вскоре после ухода из нее Шатунова.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022