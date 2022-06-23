В Минобороны рассказали о потерях ВСУ под населенным пунктом Мирная Долина в ЛНР

Потери украинской мотопехотной бригады под населенным пунктом Мирная Долина в Луганской Народной Республике (ЛНР) составили более 150 человек убитыми за два дня. Об этом в четверг, 23 июня, заявил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что около 450 украинские военных мотопехоты были ранены.

«В каждой из рот данного батальона — не более 15-20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий», — говорится в сообщении.

Кроме того, в подразделениях 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось менее 50% личного состава после огневого поражения российскими военными в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики (ДНР). Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями.

20 июня в Минобороны РФ рассказали, что командный состав 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) уклонился от выполнения боевых задач. Отмечалось, что в большинстве подразделений бригады уже не осталось ни одного офицера.

Кроме того, в 10-й горно-штурмовой бригаде около 100 военнослужащих разведывательного подразделения из-за массового неповиновения командованию были сняты с выполнения боевых задач и вывезены в Кременчуг для расследования.

До этого, 10 июня, советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ежедневно Украина теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Основной причиной потерь он назвал «отсутствие паритета между возможностями сторон».

26 мая военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что моральное состояние украинских войск катастрофическое — солдаты ВСУ потеряли боевой дух, а многие поняли, что сопротивляться российской армии бессмысленно. Кроме того, по его словам, украинскую армию плохо снабжают питанием.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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