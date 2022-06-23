РБК: Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года

Министерство труда РФ представило новый вариант индексации страховых выплат неработающим пенсионерам в период с 2023 по 2025 год. Об этом в четверг, 23 июня, сообщает РБК.

Изменения зафиксированы в трехлетнем проекте бюджета Пенсионного фонда (ПФР). Поводом к пересмотру индексации стали новые данные о темпах инфляции. Также были приняты во внимание уровень доходов ПФР и ожидаемое сокращение числа адресатов пенсий на полмиллиона человек в течение трех лет.

Таким образом, с 1 января 2023 года среднегодовой размер страховой пенсии увеличится на 6,8% и составит 22 174 рубля. В 2024 году планируется, что сумма выплат вырастет до 23 390 рублей, а в 2025-м — до 24 477 рублей.

Кроме того, будет пропорционально увеличена фиксированная выплата к страховой пенсии: 7711,75 рубля в 2023-м, 8182,17 рубля в 2024-м и 8509,46 рубля в 2025-м.

Нововведения не предусматривают изменения в индексации выплат работающим пенсионерам.

Дополнительно планируется увеличить федеральный трансферт в бюджет ПФР до 5 трлн рублей в год.

Ранее, 20 июня, ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала об индексации выплат в некоторых регионах России с 1 июля 2022 года.

25 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что ключевой приоритет властей РФ — рост благосостояния и качества жизни граждан. По его словам, российская экономика показывает хорошую динамику и снижение уровня безработицы. Глава государства ,призвал помогать соотечественникам в трудной жизненной ситуации, несмотря на обстоятельства в мире и экономические перипетии.

Также 16 марта Путин заявил, что все социальные выплаты, включая пособия, пенсии, МРОТ и зарплаты бюджетников, будут повышены в ближайшее время. Он заявил, что такая задача носит не только экономический характер, но также «является вопросом социальной справедливости».

В 2022 году по указу президента были проиндексированы пенсии на 10%, 3 июня стало известно о начале их перечисления неработающим пенсионерам Пенсионным фондом России. Кроме того, поднялись на 10% МРОТ и прожиточный минимум.

В настоящий момент средний размер пенсии в России составляет 19 360 рублей в месяц, МРОТ вырос до 15 279 рублей, а прожиточный минимум поднялся до 13 919 рублей.