Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО на саммите в Мадриде объявит о новой расстановке сил в Европе
Мир
В США увеличат военные расходы в 2023 году на $37 млрд
Мир
В Госдепе сообщили о переговорах по вопросу вывоза дипломатов РФ
Мир
Байден попросил конгресс временно отменить топливный налог
Мир
В ООН выступили против любых ударов по гражданской инфраструктуре
Экономика
Банкир дал советы по операциям с долларами
Мир
Столтенберг назвал победу РФ на Украине слишком высокой ценой для НАТО
Мир
В Польше заверили в способности страны выжить без российского газа
Происшествия
Смерч вышел на берег и разнес кафе в Сочи
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании отечественного магазина приложений
Экономика
Финская компания Tikkurila решила уйти с российского рынка
Сюжет:

Появилось видео разрушенного завода «Азовсталь» с коптера

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики оказался разрушен после того, как на его территории укрывались украинские националисты. Как выглядят цеха предприятия с высоты птичьего полета, показал 23 июня корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На снятых с коптера кадрах видно, что после выхода боевиков «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) с территории комбината от завода остались буквально одни развалины.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти РФ склоняются к мнению, что «Азовсталь» в дальнейшем должен продолжить работу. Позже он уточнил, что здесь может появиться промышленный парк или место отдыха для горожан.

По словам Хуснуллина, в Мариуполе в настоящее время восстанавливают социальную инфраструктуру, в том числе строят больницу.

Упор при восстановлении Донбасса на социальную инфраструктуру отметил и заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, который рассказал 16 июня о задачах, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках скорейшего восстановления жизни освобожденных территорий.

О полном освобождении «Азовстали» в Мариуполе Министерство обороны России сообщило 20 мая. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего в ходе операции по освобождению предприятия в плен сдались 2439 боевиков «Азова», в том числе глава радикального формирования Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022