Завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики оказался разрушен после того, как на его территории укрывались украинские националисты. Как выглядят цеха предприятия с высоты птичьего полета, показал 23 июня корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На снятых с коптера кадрах видно, что после выхода боевиков «Азова» (в отношении радикального формирования в РФ возбуждены уголовные дела) с территории комбината от завода остались буквально одни развалины.

Накануне заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что власти РФ склоняются к мнению, что «Азовсталь» в дальнейшем должен продолжить работу. Позже он уточнил, что здесь может появиться промышленный парк или место отдыха для горожан.

По словам Хуснуллина, в Мариуполе в настоящее время восстанавливают социальную инфраструктуру, в том числе строят больницу.

Упор при восстановлении Донбасса на социальную инфраструктуру отметил и заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, который рассказал 16 июня о задачах, которые поставил президент России Владимир Путин в рамках скорейшего восстановления жизни освобожденных территорий.

О полном освобождении «Азовстали» в Мариуполе Министерство обороны России сообщило 20 мая. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Всего в ходе операции по освобождению предприятия в плен сдались 2439 боевиков «Азова», в том числе глава радикального формирования Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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