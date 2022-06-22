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Таможня не защитит права интеллектуальной собственности Coca-Cola

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Paul Hennessy
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Срок включения в Таможенный реестр 10 товарных знаков компании The Coca-Cola Company — Coca Cola, Sprite, Fanta, Zero и других истек 21 апреля. Производитель пытался продлить его, но при подаче заявлений не смог соблюсти требования российского законодательства. Об этом «Известиям» рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России в среду, 22 июня.

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«В РФ правовая охрана товарным знакам предоставляется с помощью регистрации в реестрах Роспатента или Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности», — сказали в ФАС.

Товарные знаки, которым предоставлена правовая охрана на территории России, можно включить в реестр Федеральной таможенной службы (ФТС), пояснили антимонопольщики. Это делают по заявлению правообладателя. Мера необходима, чтобы таможенники могли защитить права интеллектуальной собственности.

Теоретически это позволит ввозить напитки в Россию, сказал «Известиям» источник в правительстве. Coca-Cola не включена в список Минпромторга для параллельного импорта, но Минсельхоз выступает против этого. РФ сама способна закрыть потребности россиян в сладких газированных напитках.

О возможности ввозить продукцию Coca-Cola в РФ по параллельному импорту заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 18 июня омбудсмен по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Coca-Cola, в российской линейке продукции которой представлены бренды Sprite, Fanta, Schweppes, Powerade, Bonaqua, Rich, «Моя семья» и «Добрый», заявила о приостановке работы в РФ 9 марта.

9 июня Coca-Cola заявила о приостановке своей деятельности в России, а 16 июня Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC) сообщила, что не будет производить и продавать напитки и другие продукты бренда в стране.

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